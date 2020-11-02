Майя Санду обошла Игоря Додона в первом туре выборов президента в Молдавии

Бывший премьер Молдавии, лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду одержала победу в первом туре выборов президента республики. Такие данные привел ЦИК после обработки 100% бюллетеней.

Отмечается, что Санду набрала 36,16% голосов, действующий глава государства - 32,61%. Это означает, что победитель выборов определится во втором туре. Он состоится 15 ноября.

За кандидата от «Нашей партии» Ренато Усатого, в свою очередь, проголосовали 16,9% избирателей, за кандидата от партии «Шор» Виолету Иванову - 6,49%. Председатель партии «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе получил 3,26%, у остальных - менее 3%.

Ранее ЦИК Молдавии признал выборы состоявшимися, так как явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%.