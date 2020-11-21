SpaceX успешно запустила новейший метеорологический спутник

Ракета Falcon 9 с метеоспутником Sentinel-6 нового поколения успешно стартовала с базы ВВС США в Калифорнии. Запуск осуществила компания SpaceX.

Отмечается, что ракета вылетела с базы Ванденберг в 20:17 МСК. Отработавшая первая ступень вернулась к точке взлета. Далее она приземлилась рядом с пусковым столом спустя восемь минут после старта.

По последним данным, спутник уже отсоединился от ракеты-носителя. В NАSА получили сигнал от космического аппарата, говорится в сообщении в Twitter.

В начале ноября компания SpaceX успешно осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником навигационной системы GPS третьего поколения. Пуск прошел с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Специалистам компании Илона Маска удалось вернуть на Землю первую ступень носителя.