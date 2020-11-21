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Около 80% россиян занимаются самолечением при ОРВИ и гриппе

Виктория Ивашечкина
02:33 21.11.2020
Также, согласно результатам опроса, заболевшие часто лечат респираторные заболевания жгучим перцем и аспирином.
Около 80% россиян занимаются самолечением при ОРВИ и гриппе
© Фото: Michal Jarmoluk, Pixabay

Примерно 80% россиян не вызывают врача при первых симптомах респираторного заболевания. Также большинство граждан РФ привыкли самостоятельно выписывать себе лекарства или лечатся народными средствами.

По данным исследования портала SuperJob, 18% россиян самостоятельно назначают себе курс антибиотиков в первый день. При этом еще 14% выбирают иммуномодуляторы.

Часть опрашиваемых поделилась своими рецептами лечения респираторных заболеваний с помощью алкоголя, жгучего перца и аспирина. При этом об опасности спиртосодержащих напитков при COVID-19 ранее неоднократно предупреждали эксперты, передают «Известия». 

Наиболее популярным методом самолечения оказался прием горячего чая или молока, некоторые участник опроса принимали боярышник или корень солодки.

При этом, как подчеркивают специалисты, самостоятельный прием антибиотиков недопустим. Без должного контроля со стороны врача такие средства нарушают работу кишечника, иммунитета, усиливают нагрузку на печень и системы детоксикации.

Ранее главный врач городской больницы №71, телеведущий Александр Мясников рассказал, что некоторые антибиотики могут спровоцировать глухоту, которую нельзя вылечить.

По словам Мясникова, это препарат из группы аминогликозидов «Гентамицин» и еще ряд лекарств Они являются ототоксичными, то есть лишают слуха.

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