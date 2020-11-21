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В Москве умерли 75 пациентов с COVID-19

Виктория Ивашечкина
23:25 21.11.2020
Общее число умерших с начала пандемии в столице составило 8308.
В Москве умерли 75 пациентов с COVID-19
© Фото: komsomolskaya Pravda globalllookpress

В Оперштабе сообщили, что еще 75 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Москве за последние сутки. Общее число умерших с начала пандемии в столице достигло 8308.


«В Москве скончались 75 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирус», - сказано в сообщении.

Напомним, на 21 ноября 2020 в России было зафиксировано 2 064 748 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки число зараженных в стране выросло на 24 822 человека. По количеству заболевших за сутки лидирует Москва. За минувшие 24 часа в столице выявлено 7 168 новых случая заражения COVID-19.

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