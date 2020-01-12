Поезда на Ярославском направлении МЖД будут ходить чаще

Новый путь введут на Ярославском направлении Московской железной дороги, благодаря этому число поездов возрастет, а интервалы движения сократятся. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

«13 января на участке Москва - Мытищи на Ярославском направлении Московской железной дороги введут в эксплуатацию 5 главный путь», - говорится на сайте департамента.

Благодаря этому между Москвой и станциями Мытищи, Болшево, Монино и Сергиев Посад будут курсировать 27 дополнительных электричек, 6 из которых - экспрессы. Общее число поездов возрастет до 251 пары в сутки.

Отмечается, что до 1,2 миллиона вырастет количество пассажирских мест - в поездах будет свободнее, а поездки будут комфортнее. Будет обновлено расписание - в час пик поезда будут следовать с интервалом в 3-4 минуты.

У 26 пригородных поездов изменится число остановок на маршруте, в том числе у электропоездов из Александрова, Монино, Сергиева Посада, Пушкино, Красноармейска, Фрязево и Мытищи появится дополнительная остановка на станции Северянин, с нее можно будет пересесть на МЦК Ростокино.