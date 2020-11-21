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Российский ученый объяснил повышенную смертность от COVID-19 ночью

Тамара Астапенкова
22:59 21.11.2020
Александр Кудрявцев несколько ночей измерял с помощью пульсоксиметра сатурацию у себя в крови.
Российский ученый объяснил повышенную смертность от COVID-19 ночью
© Фото: Masum Ali, Pixabay

Младший научный сотрудник ИБХФ РАН Александр Кудрявцев выяснил, почему инфицированные коронавирусом умирают в основном ночью. Для этого он несколько ночей измерял с помощью пульсоксиметра сатурацию у себя в крови. Оказалось, что каждую ночь в одно и тоже время она резко падала, это происходило во время фазы глубокого сна.

«Я – здоровый человек, уровень сатурации у меня падал до 88%. Могу предположить, что у пациентов с COVID уровень кислорода падает значительно сильнее», - приводит МК слова ученого.

Кудрявцев пояснил, что оксигенация в 88% является опасным уровнем, и предположил, что у больных коронавирусом этот показатель может достигать 70%, что является сильным стрессом для мозга. Он предположил, что обширная гипоксия может оказать нейротоксическое действие на мозг. Повреждения может быть и не видно, но это одно из серьезных последствий коронавируса, утверждает ученый.

Благодаря своим исследованиям, Кудрявцев пришел к выводу, что падение сатурации в крови может быть связано с высоким уровнем смертности пациентов с COVID-19 в ночное время. Ученый посоветовал врачам внимательнее следить за состоянием инфицированных пациентов по ночам, особенно тех, кто подключен к ИВЛ.

Ранее американские ученые заявили, что беременные умирают от коронавируса в два раза чаще, чем другие женщины. Они проанализировали статистику по числу летальных исходов от COVID-19, и выяснилось, что из более чем 19 тысяч зараженных беременных женщин, умерли 33 пациентки. Среди небеременных данный показатель оказался вдвое ниже.

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