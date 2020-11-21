Ученые рассказали, какой напиток поможет победить COVID-19
Выяснилось, что принятие периллы и шалфея помогает подавлять воспроизводство коронавируса.
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Чаи на основе шалфея и периллы помогают в борьбе с коронавирусом. К такому выводу пришли ученые из немецкого Института вирусологии Университетской клиники Эссена.
В статье, опубликованной на портале biorxiv, приведены подробности исследования специалистов. Так, сообщается, что ученые инкубировали клетки, зараженные коронавирусом, с травяными чаями из шалфея, периллы и кориандра. Данные напитки вирусологи кипятили, а затем настаивали в течение 120 минут. Выяснилось, что принятие периллы и шалфея помогает подавлять воспроизводство COVID-19.
Кроме того, ученые сообщили, что в ходе эксперимента использовали сушеные травы, а не свежие.