Ученые рассказали, какой напиток поможет победить COVID-19

Чаи на основе шалфея и периллы помогают в борьбе с коронавирусом. К такому выводу пришли ученые из немецкого Института вирусологии Университетской клиники Эссена.

В статье, опубликованной на портале biorxiv, приведены подробности исследования специалистов. Так, сообщается, что ученые инкубировали клетки, зараженные коронавирусом, с травяными чаями из шалфея, периллы и кориандра. Данные напитки вирусологи кипятили, а затем настаивали в течение 120 минут. Выяснилось, что принятие периллы и шалфея помогает подавлять воспроизводство COVID-19.

Кроме того, ученые сообщили, что в ходе эксперимента использовали сушеные травы, а не свежие.