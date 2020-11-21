Отстроить город заново: какую помощь оказывает МЧС РФ в столице Нагорного Карабаха

Сегодня утром в Нагорный Карабах из Ростовской области выдвинулась вторая колонна МЧС России. Она доставит 300 тонн гуманитарного груза.

Тридцать грузовиков везут стройматериалы, в которых особенно нуждаются в районах, пострадавших от боевых действий. Там требуется восстановить около 300 зданий, в том числе и жилые дома, и социально значимые объекты.

В Карабахе уже начались строительные работы. В Степанакерт несколько часов назад прибыла первая российская колонна с грузом: пять грузовиков, 45 тонн, стройматериалы и стекло. Сейчас в столице непризнанной республике, которая сильно пострадала от обстрелов, это предметы первой необходимости.

Сегодня в Ереван прилетел глава МЧС РФ Евгений Зиничев. С коллегами из Армении, а позже и Азербайджана, он обсудит гуманитарные задачи, которые предстоит решить в зоне конфликта.