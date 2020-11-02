В Кремле заявили, что Путин постоянно контролирует макроэкономическую ситуацию в РФ

Владимир Путин держит макроэкономическую ситуацию в России на постоянном контроле. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Ведется ежедневная работа в этой связи и правительством, и экономическим блоком, и мегарегулятором. Вы знаете, что президент также держит эту тему в своем поле зрения, регулярно проводит совещания по экономическим вопросам», - сказал он.

По словам представителя Кремля, макростабильность экономики в стране удается поддерживать, несмотря на давление негативных обстоятельств на мировых рынках. Так Песков прокомментировал «скачки» курса доллара и евро, которые в понедельник, 2 ноября, вновь достигли высоких показателей.

«Надо исходить из слов президента: в нашей стране подавляющее число наших сограждан получает доходы именно в рублях. По мере того, как мы сокращаем зависимость от импорта, эта волатильность все меньше влияет на динамику изменения цен», - добавил пресс-секретарь.

Песков уточнил, что в настоящее время из-за динамики потребления энергоресурсов и изменения цен на нефть любая мировая валюта находится под серьезным негативным давлением.

Представитель президента добавил, что Банк России делает все необходимое для обеспечения макростабильности.

«Она действительно обеспечивается и поддерживается», - заверил Песков.

На фоне падения цен на нефть и новостей о том, что страны Европы одна за другой закрываются на карантин, на торгах в понедельник курс американской валюты вернулся на уровни марта, а европейской - обновил максимум за 6 лет. По данным на 12:30 мск, доллар торгуется на отметке 80,34 рубля, евро - 93,56.