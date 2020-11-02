Москалькова призвала индексировать пенсии работающим пенсионерам

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о необходимости индексировать пенсии работающим пенсионерам. Об этом омбудсмен сообщила в своем Instagram.

«Выступила на форуме “Сообщество” за прозрачность и понятность начисления пенсий. Считаю необходимым индексировать пенсии работающим пенсионерам», - написала Москалькова.

Напомним, что на этой неделе Госдума рассмотрит сразу три законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам. Этот вопрос ранее поручил проработать кабмину Владимир Путин.