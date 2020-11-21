В Госдуму внесли законопроект о «вынужденных безработных»

Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект о «вынужденных безработных». Предполагается, что такие категории граждан должны получать пособие ниже МРОТ в случае запрета деятельности их работодателя.

В документе, опубликованном в базе данных Госдумы, отмечается, что в период действия ограничений по коронавирусу многие предприниматели приостановили свою деятельность. По законодательству, не обеспеченные работодателем работой граждане признаются безработными.

В связи с этим законодатели предлагают ввести понятие «вынужденно безработный». Под ним понимаются граждане, которые не обеспечены работой в соответствии с трудовым договором, так как органы государственной власти приняли акт, временно запрещающий деятельность работодателя.

Согласно законопроекту, «вынужденно безработным» должны выплачиваться из бюджета пособия не менее средней месячной зарплаты такого гражданина и не ниже размера МРОТ. С работодателя в этом случае снимается обязанность выплачивать зарплату, однако он обязан не расторгать по своей инициативе трудовой договор.