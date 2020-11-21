ЕС осудил возобновление смертной казни в США

Страны Евросоюза осудили власти США за возобновление в стране смертной казни. С таким заявлением после приведения в исполнение приговора от 19 ноября выступил официальный представитель ЕС.

«Евросоюз напоминает, что выступает категорически против смертной казни в любое время и при любых обстоятельствах, призывает администрацию США пересмотреть это решение и прекратить казни на федеральном уровне», - приводят РИА Новости слова европейского представителя.

В ЕС напомнили, что с июля 2020 года в США к смертной казни приговорили уже восьмерых преступников.

«Смертная казнь является жестоким и негуманным наказанием, которое не является сдерживающим фактором для преступников», - сказали в Евросоюзе.

О том, что первые казни после 17-летнего перерыва могут быть исполнены, в июле постановил Верховный суд США. Первым приговоренным к смерти стал 47-летний Дэниэл Льюис Ли.