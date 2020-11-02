Вдова Шона Коннери рассказала о последних днях жизни актера

Вдова Шона Коннери художница Мишелин Роквебрун рассказала о последних днях жизни актера. В минувшую субботу он скончался в возрасте 90 лет.

Как сообщается, последние месяцы Коннери страдал деменцией, в следствие чего его состояние ухудшилось. По словам Роквебрун, в последнее время он потерял возможность выражать мысли. Художница отметила, что все это время была рядом с супругом, пока он не скончался во сне.

«Он ушел спокойно, без всякой суеты. Это было то, чего он всегда хотел», – передает слова Роквебрун Daily Mail.

Художница познакомилась с Шоном Коннери в 1970 году на турнире по гольфу и впоследствии стала его второй женой.

«Он был великолепен. У нас была прекрасная семья. Он был образцом мужества и человечности. Без него будет очень тяжело», - добавила Роквебрун.

31 октября актер скончался. По словам его сына Джейсона, Шон Коннери ушел из жизни во сне в городе Нассау на Багамских островах в окружении самых близких.