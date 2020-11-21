Трамп пообещал разоблачить «беспрецедентные фальсификации» на выборах в США

Дональд Трамп вновь заявил о массовых фальсификациях на выборах. Действующий президент США написал об этом в своем Twitter и пообещал общественности разоблачить обман.

«Мы покажем массовые и беспрецедентные фальсификации», - сообщил он.

Трамп отметил, что фальсификации произошли в ходе выборов в Мичигане. Свидетельства, по словам американского лидера, будут правдивыми и сильно отличаться от тех данных, которые распространяют местные СМИ.

Официально итоги голосования в США еще не объявлены. Однако журналисты отдают победу демократу Джо Байдену. Трамп отказывается признавать поражение и через суды пытается добиться пересчета голосов в некоторых штатах.