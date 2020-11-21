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Нутрициолог назвала запрещенные после приема антибиотиков продукты

Тамара Астапенкова
20:34 21.11.2020
По словам Анны Ивашкевич, есть продукты, которые могут помочь восстановиться организму после болезни.
Нутрициолог назвала запрещенные после приема антибиотиков продукты
© Фото: pixabay

После болезни и приема антибиотиков организму нужно помочь справиться с негативными последствиями, и исключить на время из своего рациона алкоголь, грейпфрут, дрожжи и сахар, в том числе мучные изделия и сладости. Об этом рассказала нутрициолог Анна Ивашкевич.

Эксперт уточнила, что антибиотики оказывают сильное влияние на микрофлору кишечника, и правильное питание может свести к минимуму вероятность побочных эффектов.

«Данные продукты, препятствуют правильному усвоению антибиотиков, а также могут спровоцировать тошноту, боль в животе и даже нарушение сердечного ритма. Лечение антибиотиками может вызвать дрожжевую инфекцию (кандидоз), а мучные изделия и сладости могут все усугубить», - пояснила «Аргументам и фактам» нутрициолог.

Также она назвала продукты, которые стоит включить в свой рацион во время лечения антибиотиками. Ивашкевич посоветовала есть квашенную капусту, которая является самым полезным пробиотиком, а также печеные яблоки, сметану, натуральный йогурт и кефир.

Эксперт добавила, что после болезни также нужно помочь своему организму, поэтому кроме квашенной капусты нужно есть и другие продукты-пробиотики, которые улучшают пищеварение. Она посоветовала есть цельнозерновые крупы, петрушку, шпинат, брюссельскую капусту, натуральные йогурты, термически обработанные овощи и фрукты, кефир и ягоды облепихи.

Ранее диетолог назвала самый опасный для здоровья суп – это солянка, которая особенно вредна для людей, страдающих сердечными заболеваниями, ожирением и гипертонией. По словам специалиста, значительный вред организму наносят насыщенные жиры, которые содержатся в ингредиентах солянки: колбасах, сосисках и копченостях.

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