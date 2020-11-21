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Названы наиболее вредные для печени продукты

Иван Линдеманн
20:21 21.11.2020
По словам Александра Мясникова, это выпечка и колбасные изделия.
Названы наиболее вредные для печени продукты
© Фото: pixabay

Одними из самых губительных для печени продуктов являются сладкая выпечка, пельмени, котлеты и колбаса. Об этом сообщил врач Александр Мясников.

«Все это ведет к жировой инфильтрации печени и ведет к неалкогольному стеатогепатозу», -  сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Кроме того, Мясников отметил, что вредят печени и алкогольные напитки.

«Двести граммов водки в неделю уже губительны для мужской печени. И 140 граммов женщине - уже прямой печеночный яд», - подчеркнул врач.

Мясников добавил, что каждый год от гепатитов В и С умирает более миллиона человек. Врач рекомендовал россиянам избегать переедания и отметил, что печеночная недостаточность приводит к долгой и мучительной смерти.

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