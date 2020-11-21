В стране и мире Названы наиболее вредные для печени продукты Иван Линдеманн По словам Александра Мясникова, это выпечка и колбасные изделия. © Фото: pixabay Одними из самых губительных для печени продуктов являются сладкая выпечка, пельмени, котлеты и колбаса. Об этом сообщил врач Александр Мясников. «Все это ведет к жировой инфильтрации печени и ведет к неалкогольному стеатогепатозу», - сказал он в эфире телеканала «Россия 1». Кроме того, Мясников отметил, что вредят печени и алкогольные напитки. «Двести граммов водки в неделю уже губительны для мужской печени. И 140 граммов женщине - уже прямой печеночный яд», - подчеркнул врач. Мясников добавил, что каждый год от гепатитов В и С умирает более миллиона человек. Врач рекомендовал россиянам избегать переедания и отметил, что печеночная недостаточность приводит к долгой и мучительной смерти. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика