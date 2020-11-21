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Подвоз воды и питание для детей: как Приморье восстанавливается после бушевавшего циклона

Мария Герман
19:51 21.11.2020
Двое суток Приморский край погода испытывала на прочность: сначала ледяной дождь, потом снегопад и сильный ветер.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Приморье несколько дней бушевал мощный циклон, из-за которого от большой земли оказался отрезан остров Русский. Там находится университет и студенческий городок. Людей перевозят паромом. В регионе из-за стихии больше ста тысяч человек до сих пор остаются без электричества, а во Владивостоке - проблемы с водой и отоплением.

После циклона подъемы приходится штурмовать не только автомобилистам, но и пешеходам - очень скользко. Мост через бухту Золотой Рог светится наполовину, а рядом огромный микрорайон Чуркин до сих пор без света.

Работы идут круглосуточно, но медленно. Слишком большое число аварий произошло на подстанциях. К исходу дня удалось восстановить подачу электричества в микрорайон Тихая. Но еще 130 тысяч человек остаются без света и тепла. Уже трое суток 81-летняя пенсионерка Анастасия Гальченко живет в таких тяжелых условиях.

«Батареи постепенно остыли. Спала одетая. И сейчас также», - рассказала пенсионерка.

Температура в квартирах Владивостока - 16 градусов тепла. Утром восстановили подачу холодной воды. Двое суток Приморский край погода испытывала на прочность: сначала ледяной дождь, потом снегопад и сильный ветер. Владивосток превратился в ледяной город.

Сейчас все стихло - в край пришло потепление. Но возникла новая угроза - заледеневшие деревья. Под ними опасно, падают ветки падают. И как бы красиво они не выглядели, сейчас они намного опаснее, чем были во время циклона. Достаточно легкого ветра или просто их задеть, чтобы с деревьев начал падать лед.

От обледенения пострадал и вантовый мост на остров Русский. С него падают глыбы на проезжую часть. Движение перекрыто с утра. В итоге десятки людей и автомобилей столпились перед выездом на мост. Информацию, что им не удастся сегодня вернуться домой, они получили только приехав сюда.

«Никого не было. Совсем. А тут все перекрыли. Все закрыто. Банкоматы. А нам ночевать негде», - рассказал житель острова Русский Игорь Хвостов.

Для переправы заблокированных на разных берегах людей в экстренном порядке выдели паром. Он уже совершил несколько рейсов. Тех, кто не успел покинуть остров сегодня разместили в кампусах Дальневосточного федерального университета.

Без центрального электроснабжения и теплоснабжения остаются некоторые медучреждения Владивостока. Они работают на дизельных электрогенераторах. Больницы, где есть свет и тепло, помогают коллегам в стерилизации инструментов, проведении анализов и приеме пациентов.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко проверил организацию бесплатного питания детей в детсадах и школах. Помощь оказывают семьям, в домах которых до сих пор отсутствует свет, тепло и вода.

«Родители школьников, из любых районов города, где им удобно, могут приводить в эти школы. Им будет организовано трехразовое питание, не взирая от района проживания. Также там будут педагоги заниматься дополнительным образованием. Будут работать спортивные залы и детские площадки», - сообщил губернатор Олег Кожемяко.

Также открыты пункты временного размещения, для жителей организовали подвоз питьевой воды. Коммунальные службы в эти минуты устраняют последствия циклона. Им помогают военнослужащие Тихоокеанского флота и спасатели из Хабаровска.

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