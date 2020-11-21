Суд арестовал подозреваемого в похищении ребенка под Владимиром. Об этом сообщил корреспондент телеканала «Звезда», который присутствовал на заседании.

Мужчина арестован на один месяц и 30 дней - до 19 января 2021 года.

При вынесении приговора судья отметил, что подозреваемый имеет высшее образование, официально не трудоустроен. Мужчине 26 лет, у него третья группа инвалидности.

По данным следствия, молодой человек в течение полутора месяцев удерживал в подвале своего дома семилетнего мальчика. Соседи подозреваемого рассказали, что он был немного странным. В субботу телеканал «Звезда» опубликовал кадры из подвала, где проживал ребенок.