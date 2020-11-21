Российские миротворцы сопроводили очередную колонну автобусов с беженцами из Армении в Степанакерт

В субботу, 21 ноября, российские миротворцы сопроводили очередную колонну автобусов с беженцами в Нагорный Карабах с территории Армении. На главную площадь Степанакерта из Еревана проследовали 26 пассажирских транспортных средств.

«Безопасность продвижения автобусов через линию соприкосновения для возвращения мирных граждан в свои дома в Степанакерте обеспечили российские военнослужащие», - заявили в Минобороны России.

Отмечается, что за прошедшие сутки в свои дома вернулись более 1100 жителей.

«Обеспечение безопасности возвращения и перемещения через линию соприкосновения мирных жителей для возвращения в свои дома организовано при руководстве и контроле Межведомственного центра гуманитарного реагирования», - подчеркнули в министерстве.

Всего с 14 ноября в Степанакерт прибыли более 7 тысяч человек, которые ранее покинули регион.