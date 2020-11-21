Российские миротворцы и помощь гражданскому населению в Карабахе: о чем Шойгу говорил с лидерами Азербайджана и Армении

В Нагорном Карабахе уже налажена мирная жизнь, и мы не должны никому позволить ее нарушить. Главная задача сейчас - не допустить кровопролития. Об этом говорил Сергей Шойгу с руководством Армении и Азербайджана. По поручению Владимира Путина в Ереване и Баку побывала большая межведомственная российская делегация. В центре внимания - реализация положений трехстороннего заявления, а также решение гуманитарных вопросов в непризнанной республике.

Первая встреча Сергея Шойгу была с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«За эти дни мы встали практически на всей территории Карабаха. Выставлено 23 поста. Мы контролируем дорогу на Степанакерт. Обеспечиваем возвращение беженцев. Теперь уже налажена мирная жизнь. И с нашей стороны основная задача - это недопущение кровопролития. Это та задача, которую перед нами поставил наш Верховный главнокомандующий», - заявил министр обороны России.

На встрече с недавно назначенным главой МИД Армении Вагаршаком Арутюняном Сергей Шойгу подробно обсудил точки взаимодействия военных двух стран по мониторингу территории конфликта, а также гуманитарные задачи.

«Мы обеспечили безопасные коридоры по дороге в Степанакерт. Мы обеспечили провоз всех колон с беженцами, занимаемся восстановлением объектов жизнеобеспечения в Нагорном Карабахе в целом. На сегодня уже почти 7 тысяч граждан вернулись, эта работа продолжается, и я уверен, что все, кто хотел бы вернуться в Нагорный Карабах, смогут это сделать. И, конечно, сейчас стоит вопрос обеспечения жизнедеятельности региона, это касается и медицины, поэтому сегодня прибывает делегация, которая занимается одними военными делами, а наша с вами задача - обеспечить безопасную работу», - подчеркнул Шойгу.

Министр обороны Армении заявил, что российские военные уже давно находятся на территории республики, и это всегда было гарантом безопасности страны.

«Режим прекращения огня соблюдается. Для меня это было неожиданно, как так быстро были развернуты силы. Я бы хотел выразить благодарность всем офицерам, генералам, которые руководили этой операцией», - заявил Арутюнян.

Очевидно, что сохранить перемирие и приступить к восстановлению мира можно лишь в том случае, если в процессе в равной степени будут участвовать обе стороны конфликта. Именно поэтому следующим пунктом стала столица Азербайджана.

Действия российских миротворцев на линии соприкосновения абсолютно прозрачны. Сергей Шойгу рассказал президенту Ильхаму Алиеву о том, как и где находятся миротворцы.

«Миротворческие силы встали на те позиции, которые вы определили. Руководство поста взяло под контроль основную магистраль, чтобы обеспечить безопасность на линии соприкосновения. Вся работа была налажена и, естественно, дала свои результаты, как мы отметили. За это время режим прекращения огня соблюдается. И я уверен в том, что будет так и дальше»,- подчеркнул Шойгу.

Ильхам Алиев, в ответ поблагодарил Россию за огромный вклад и усилия по стабилизации обстановки

«На наш взгляд, положения заявления выполняются успешно. И это демонстрирует готовность и азербайджанской, и армянской стороны положить конец многолетнему конфликту. И хотел бы выразить благодарность вам и президенту России Владимиру Путину», - сказал президент Азербайджана.

И в Ереване, и в Баку в субботу, 21 ноября, побывала большая российская межправительственная делегация. В ее составе - главы МИД и МЧС Сергей Лавров и Евгений Зиничев, вице-премьеры Александр Новак и Алексей Оверчук, глава Роспотребнадзора Анна Попова, министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Еще накануне во время совещания с силовиками и ключевыми министрами Владимир Путин поручил оказать всю возможную помощь в установлении мира на территории карабахского конфликта.

«Всеми было признано, что это заявление является безальтернативным путем урегулирования ситуации, которая обрела несколько недель назад весьма и весьма острый характер. Было подчеркнуто единогласно, что попытки подвергнуть сомнению это заявление не только внутри страны, но и за рубежом неприемлемы. Мы подтвердили нашу решимость сделать все, чтобы это заявление продолжало работать», - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

А руководитель Минздрава Михаил Мурашко предложил пострадавшим жителям Нагорного Карабаха помощь российских медиков и привез в республики образцы российской вакцины от коронавируса, разработанной министерством обороны совместно с центром Гамалеи .