Врач назвал продукты-помощники в борьбе с коронавирусом

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил продукты, которые следует употреблять при вирусных заболеваниях, в том числе при коронавирусе.

По словам медика, цинк, которым богато мясо курицы, является одним из незаменимых питательных веществ при лечении инфекции. Селедка содержит большое количество витамина D, который помогает предотвратить тяжелое течение болезни. Кроме того, Мясников добавил, что необходимо употреблять углеводы: они обеспечивают организм энергией.

«Когда вы тяжело болеете, у вас высокая температура, катаболические процессы берут верх над анаболическими, у вас расход больше, чем приход. И вам нужны силы, чтобы бороться с вирусом. Если вы не будете есть, ничего не получится», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

По данным оперштаба, за последние 24 часа коронавирус обнаружили у 24 822 человек. Вылечиться от COVID-19 удалось 26 021 пациентам, скончались - 467. Темпы прироста за сутки составляют 1,2%. Таким образом, общее количество инфицированных достигло 2 064 748.