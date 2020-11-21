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РФ ввела ответные санкции против Великобритании по «делу Магнитского»

Тамара Астапенкова
18:31 21.11.2020
Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что вводится запрет на въезд на территорию РФ для 25 представителей Великобритании.
РФ ввела ответные санкции против Великобритании по «делу Магнитского»
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Россия в ответ на санкции Лондона по так называемому делу Магнитского вводит запрет на въезд на территорию РФ для 25 представителей Великобритании. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«В ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности российской стороной принято решение о введении персональных санкций в отношении 25 представителей Великобритании, которым закрыт въезд на территорию Российской Федерации», - говорится в заявлении.

Мария Захарова напомнила, что в июле 2020 года под надуманными и абсурдными предлогами правительство Великобритании объявило о решении ввести национальные санкции против ряда должностных лиц России в рамках «дела Магнитского».

Дипломат подчеркнула, что Москвой не раз давались исчерпывающие комментарии и разъяснения по всем сюжетам, связанным со смертью Сергея Магнитского.

«Видимо, в Лондоне предпочитают не замечать. Непонятно, на каком основании там берутся “назначать” виновных и определять им “наказание”. Иначе как попыткой вмешательства во внутренние дела другого государства и оказания давления на российскую систему правосудия, действия британской стороны назвать нельзя», - говорится в заявлении.

Официальный представитель МИД РФ призвала руководство Великобритании отказаться от ничем не обоснованной конфронтационной линии в отношении России.

Напомним, что 6 июля 2020 года Великобритания ввела санкции в отношении 25 граждан России, в том числе главы СК Александра Бастрыкина, которых Лондон посчитал причастными к нарушению прав человека.

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