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Синоптик рассказал, чем опасен надвигающийся на Москву циклон «Сара»

Тамара Астапенкова
17:55 21.11.2020
По словам Евгения Тишковца, из-за сильного снегопада ухудшится видимость и станет менее 1 километра.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Foundry Co, Pixabay

На Москву надвигается циклон «Сара». Еще в ночь на воскресенье и в первую половину дня в столице сохранится пасмурная, но без существенных осадков погода. После обеда ожидается сильный снегопад. Об этом «Звезде» рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В разгар выходного дня скажется влияние теплого атмосферного фронта, связанного с Североатлантическим циклоном по имени «Сара», из-за чего после 14-15 часов в воскресенье начнется снег. К вечеру усилится ветер и закружат метели, что ухудшит видимость. Дневная температура в мегаполисе не превысит ноля градусов», - рассказал синоптик.

Дневные температуры в столице будут составлять от 0 до минут 2 градусов. Ожидается ветер южной четверти 5-10 метров в секунду, вечером – порывистый, добавил Тишковец.

«Натиск циклона “Сара” усилится в ночь на понедельник, особенно в утренний час-пик. Естественно ухудшится видимость и станет менее 1 километра. Соответственно на дорогах появятся заносы, что приведет к заторам, а также перебоям в авиасообщении», - рассказал метеоролог.

Утренние температуры в понедельник будут колебаться от минус 1 до минус 3 градусов. Ожидается, что уже днем осадки ослабеют, а температура повысится до 2 градусов тепла. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду.

«Показания барометров резко понизятся до 740 миллиметров ртутного столба, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей. Прогнозируется до 8-10 мм осадков, что составляет 15-20% месячной нормы», - пояснил Тишковец.

Он уточнил, что высота снежного покрова в Москве составит около 5 – 10 сантиметров, а в Подмосковье может вырасти до 10 – 15 сантиметров. По словам синоптика, такие показатели соответствуют климатической норме начала зимы.

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