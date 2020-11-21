Подозреваемого в похищении ребенка под Владимиром привезли в суд

Подозреваемого в похищении семилетнего ребенка под Владимиром привезли в суд для избрания меры пресечения. Туда же приехали и родители мальчика.

Следствие ходатайствует об аресте мужчины, который в течение полутора месяцев удерживал школьника у себя дома.

«В суд поступил материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Заседание будет закрытым», - сообщили «Интерфаксу» в секретариате суда.

Напомним, что семилетний мальчик не вернулся из школы 28 сентября. В его поисках принимали участие полицейские, военнослужащие и волонтеры.

На этой неделе по подозрению в похищении был задержан 26-летний житель деревни Макариха Камешковского района Владимирской области. В его доме был найден ребенок, которого сразу же передали родителям.

Ранее соседи молодого человека, который, по предварительным данным, похитил ребенка, рассказали, что он был немного странным.