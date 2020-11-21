Путин заявил, что вакцина от COVID должна быть доступна для всех

Вакцина от COVID-19 должна быть доступна для всех. Россия поддерживает проект документа форума по этой теме и готова предоставить препарат всем нуждающимся странам. Об этом заявил в субботу президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите G20.

«Россия поддерживает проект ключевого решения нынешнего саммита, направленного на то, чтобы сделать эффективные и безопасные вакцины доступными для всех. Без сомнения, препараты для иммунизации должны являться всеобщим общественным достоянием. И наша страна Россия готова предоставить нуждающимся разработанные нашими учеными вакцины», - сказал Путин.

Президент РФ добавил, что масштаб пандемии требует задействовать все имеющиеся ресурсы и разработки. Путин призвал всех объединиться и «сформировать портфель вакцинных препаратов и обеспечить все население планеты надежной защиты».

«Это тот случай, когда конкуренция может быть неизбежна, но мы должны исходить прежде всего из соображений гуманитарного характера и поставить во главу угла именно это», - заявил Владимир Путин.

Первая зарегистрированная в мире вакцина от коронавируса «Спутник V», была создана специалистами Минобороны РФ совместно с экспертами научного Центра имени Гамалеи.