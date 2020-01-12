Трансатлантическое путешествие: парусник «Крузенштерн» пересек экватор

Российский учебный парусник «Крузенштерн», совершающий трансатлантическое путешествие, пересек экватор. Экипаж и курсанты учебных заведений Росрыболовства, находящиеся на борту барка, отметят это событие по старой морской традиции - обрядом посвящения, который пройдет прямо на шлюпочной палубе.

Моряки пройдут символическое «чистилище», выполнят задания Нептуна и окунутся в бассейн с забортной океанской водой, сооруженный специально для этого. Ее температура сейчас составляет 30 градусов. Кроме того, для мероприятия также приготовлены декорации и костюмы.

«Крузенштерн» совершает экспедицию в честь 200-летия открытия Антарктиды и 75-летия победы в Великой Отечественной войне.