Врачи назвали заболевания, которые особенно опасны зимой

В зимний период времени из-за серьезных осложнений очень опасны три заболевания: артрит, астма и болезни сердца.

Одной из самых опасных болезней зимой является астма. Если в холодную погоду возникают хрипы и одышка, нужно быть осторожными. У астматиков резкий переход температур может вызвать онемение языка, что может привести к бронхоспазму. В сильные морозы людям с таким заболеванием лучше не выходить из дома и принимать лекарства, сообщает журнал Healthy.

В зимнее время обостряется артрит, который вызывает боли в суставах. Люди в холода меньше двигаются и чаще болеют простудой, из-за этого возникают разные воспаления и возрастает вероятность появления артрита, поэтому врачи советуют зимой одеваться теплее, заниматься спортом и закаляться.

У людей с сердечными болезнями в холод увеличивается риск сердечного приступа. При низкой температуре поднимается артериальное давление, из-за него увеличивается нагрузка на сердце. Медики советуют отказаться от курения, спиртного и пить меньше кофе. Зимой необходимо отдать предпочтение пище, в которой содержится много питательных веществ, а также теплым напиткам.