В Москве время обработки вызова скорой сократилось в 3 раза

В Москве время, необходимое для обработки вызова скорой медицинской помощи, за 10 лет сократилось в три раза благодаря цифровым технологиям. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Сейчас специалисты задают вопросы согласно разработанному алгоритму и ставят отметки в системе напротив нужного ответа. Далее данные уходят в информационную систему, где происходит оценка жалоб: система анализирует сведения в режиме онлайн с применением искусственного интеллекта, затем выдает повод - экстренный или неотложный»,- рассказала она.

По словам Раковой, такой сервис позволил за 10 лет уменьшить время обработки вызовов и время направления бригад до пациентов в 3 раза. Так, если ранее процесс занимал 5-6 минут, то сегодня - не более 2 минут.

Она также подчеркнула, что к таким результатам удалось прийти с помощью медицинского комплекса для оперативной медицинской помощи пациенту, который разработала станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова.

«Мы первые, кто смог разработать и запатентовать такое важное для горожан медицинское изобретение. Сегодня мы можем с уверенностью говорить, что искусственный интеллект, интегрированный в процессы управления алгоритмами опроса, значительно сократил время обработки вызовов "103" и от службы "112" и время направления бригад до пациентов, а также улучшил качество предоставляемой медицинской помощи», - заявил главный врач станции Николай Плавунов.

Вследствие модернизации системы сегодня среднее время прибытия бригады на экстренные вызовы не превышает 11 минут, а прибытие бригад неотложной медицинской помощи составляет 50 минут. Также уже два года врачи скорой помощи передают ЭКГ на расшифровку по беспроводному каналу связи, что сильно экономит время. Всего работники станции имени Пучкова сделали более 1,5 млн дистанционных ЭКГ.