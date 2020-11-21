Путин призвал отказаться от санкционной политики в мире

Президент России Владимир Путин призвал лидеров стран G-20 к отказу от протекционизма и политики односторонних санкций.

«Необходимо стремиться к сдерживанию протекционизма, отказу от практики односторонних санкций, к возобновлению цепочек поставок», - заявил Путин.

Кроме того, российский лидер отметил, что на саммите АТЭС этот вопрос также поднимался.

По словам Путина, на повестке дня находится адаптация многосторонних универсальных торговых правил к электронной коммерции. Президент РФ добавил, что в данном направлении предстоит много работы.