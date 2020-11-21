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Путин назвал массовую безработицу и бедность главными рисками в мире

16:48 21.11.2020
Путин назвал массовую безработицу и бедность главными рисками в мире
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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