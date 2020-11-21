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Победивший на музыкальном конкурсе в США Агутин признался, что не знает, как туда попала его песня

Иван Линдеманн
16:41 21.11.2020
Композиция Just а Rainy Day признана лучшей среди 10 финалистов в категории «Мировые исполнители»
Победивший на музыкальном конкурсе в США Агутин признался, что не знает, как туда попала его песня
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Леонид Агутин признался, что не знает, как его песня Just a Rainy Day попала на USA Songwriting Competition и вышла в финал сразу в двух номинациях: Lyrics Only и World Music. 

«Песня писалась, конечно же, не специально к конкурсу. Просто весной этого года, в марте, вышла пластинка La Vida Cosmopolita, написанная для испаноязычного рынка, сделанная на испанском языке. И есть пару песен на английском. И одна из этих песен на английском была записана вместе с Эл Ди Меола, написана в соавторсте с Алексом Сино. Песня эта вышла довольно-таки давно, а в конкурс попала не знаю, как», - сообщил российский певец.

Также Агутин заявил - он не ожидал, что будет участвовать в международном конкурсе.

«Очень рад. Рад тому, что происходит и что обращают внимание на скромные персоны из  России», - сказал артист.

Песня Агутина Just а Rainy Day по итогам конкурса признана лучшей среди 10 финалистов в категории «Мировые исполнители». USA Songwriting Competition проходит с 1996 года.

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