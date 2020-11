В стране и мире Победивший на музыкальном конкурсе в США Агутин признался, что не знает, как туда попала его песня Иван Линдеманн Композиция Just а Rainy Day признана лучшей среди 10 финалистов в категории «Мировые исполнители» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Леонид Агутин признался, что не знает, как его песня Just a Rainy Day попала на USA Songwriting Competition и вышла в финал сразу в двух номинациях: Lyrics Only и World Music. «Песня писалась, конечно же, не специально к конкурсу. Просто весной этого года, в марте, вышла пластинка La Vida Cosmopolita, написанная для испаноязычного рынка, сделанная на испанском языке. И есть пару песен на английском. И одна из этих песен на английском была записана вместе с Эл Ди Меола, написана в соавторсте с Алексом Сино. Песня эта вышла довольно-таки давно, а в конкурс попала не знаю, как», - сообщил российский певец. Также Агутин заявил - он не ожидал, что будет участвовать в международном конкурсе. «Очень рад. Рад тому, что происходит и что обращают внимание на скромные персоны из России», - сказал артист. Песня Агутина Just а Rainy Day по итогам конкурса признана лучшей среди 10 финалистов в категории «Мировые исполнители». USA Songwriting Competition проходит с 1996 года. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика