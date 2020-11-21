Расторгуев оценил победу Агутина на музыкальном конкурсе в США

Народный артист России Николай Расторгуев поздравил своего коллегу Леонида Агутина с победой в песенном конкурсе USA Songwriting Competition, на котором он стал лучшим в категории «Мировые исполнители».

«Я очень рад за коллегу. Это очень серьезное достижение. Поздравляю от всей души. Он невероятно талантливый парень и очень здорово, что у него все так получается. Мы - русскоязычные. У нас немного другая история. Обычно англоязычные выходят на международную арену. А тут наш Леня Агутин получил такое признание. Это очень радует и мы очень горды», - рассказал телеканалу «Звезда» Расторгуев.

Ранее стало известно, что композиция Леонида Агутина Just а Rainy Day, которую он написал совместно с гитаристом Элом Ди Меолой и продюсером Алексом Сино, признана лучшей среди 10 финалистов в категории «Мировые исполнители». Конкурс USA Songwriting Competition, который Агутин сравнил с российской «Песней года», проходит с 1996 года.