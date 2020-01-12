Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной за зиму

Ночь на воскресенье, 12 января, в Москве стала самой холодной в нынешнем зимнем сезоне.

«На базовой метеостанции ВДНХ под утро столбик термометра опустился до -6, по области местами морозы ударили до -12,2 градусов», - говорится в сообщении на сайте «Метеовести».

Отмечается, что при этом даже такие температурные показатели ниже в два раза, чем положено по климатической норме января.

В сообщении синоптиков говорится, что для теплой зимы 2019-2020 годов, когда положительное отклонение от нормы составляет плюс 7,2 градусов - это является выдающимся результатом.

В декабре прошлого года было холоднее минус пяти градусов, в январе метеорологи зафиксировали самую низкую температуру - под утро 1-го числа, она составляла -3 градуса.

Похолодание будет длиться непродолжительное время и в ближайшую неделю в Центральную Россию вернется оттепель.