Ледяные глыбы сбивают с Русского моста: кадры устранения последствий непогоды во Владивостоке

В социальных сетях появилось видео, как с вант Русского моста во Владивостоке сбивают лед. Он появился там после стихии, которая обрушилась на регион в начале недели.

В настоящее время мост закрыт, поскольку льдины падали на дорогу и разбивали асфальт. В правительстве Приморского края сообщили, что курсирует паром, который вмещает около 20 автомобилей.

Из-за ледяного дождя в регионе многие жители до сих пор остаются без света, отопления и воды. Как сообщают местные СМИ, больше всего от удара стихии пострадали Артем и Владивосток. Несколько предприятий этих городов приняли решение бесплатно кормить аварийные бригады. Волонтеры доставляют продукты питания и медикаменты пожилым и маломобильным гражданам.