Ученые объяснили, почему пандемия COVID-19 может вызвать вспышку кори

Пандемия коронавируса может вызвать вспышки различных заболеваний, в число которых входит корь. Причины этому - пропуск плановых прививок у детей, рост бедности и снижение объемов социальной помощи. К данному выводу пришли ученые из Детского научно-исследовательского института Мердока в Мельбурне.

Как пишет журнал Lancet, корь - это очень контагиозное вирусное заболевание, поэтому дети, не получившие вакцину, почти со стопроцентной вероятностью подхватят инфекцию.

«Все силы были брошены на борьбу с коронавирусом, что негативно повлияло на отработанную годами процедуру вакцинации детей от других опасных инфекционных заболеваний, - заявил профессор Ким Малхолланд.

Издание отмечает, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, около 94 миллионов детей пропустили плановую вакцинацию против кори.