На Москву надвигается циклон «Сара», из-за которого днем в воскресенье начнется сильный снегопад. Ожидается, что пик придется на утро понедельника, когда видимость составит менее 1 километра. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Скажется влияние теплого атмосферного фронта, связанного с Североатлантическим циклоном, из-за чего после 14-15 часов в воскресенье начнется снег. К вечеру усилится ветер и закружат метели, что ухудшит видимость. Дневная температура в мегаполисе не превысит ноль - минус 2 градуса», - рассказал РИА Новости метеоролог.

Тишковец добавил, что усиление циклона «Сара» ожидается в ночь на понедельник, особенно в утренний час-пик. Резко понизятся показания барометров до 740 миллиметров ртутного столба, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей.

«Видимость ухудшится и станет менее 1 километра, на дорогах заносы, что приведет к заторам, а также перебоям в авиасообщении, минимальная температура минус 1 - минус 3 градуса. Днем осадки ослабеют», - уточнил Тишковец.

По прогнозам синоптиков, в Москве выпадет от 8 до 10 миллиметров осадков, что составляет 15-20% от месячной нормы. В столице высота снежного покрова составит 5-10 сантиметров, на юге Подмосковья 10-15 сантиметров.

Ранее синоптики рассказали, что в выходные в Москве образуется снежный покров высотой до 5 - 6 сантиметров, а на предстоящей рабочей неделе снега в столице может выпасть гораздо больше.