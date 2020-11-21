Американский суд удовлетворил ходатайство России по делу ЮКОСа

Федеральный суд столичного округа Колумбия удовлетворил ходатайство Российской Федерации и на два года приостановил рассмотрение иска бывших акционеров ЮКОСа к России. Об этом говорится в постановлении судьи Берил Хауэлл.

Разбирательство отложили до 18 ноября 2022 года или пока не будет рассмотрена кассационная жалоба Москвы в Верховном суде Нидерландов в рамках параллельного судебного процесса в Гааге.

Судья дала представителям обеих сторон указания, чтобы ей предоставили 20 мая 2021 года и потом каждые шесть месяцев совместные отчеты о развитии процесса в Гааге.

Отмечается, что в поданном в сентябре ходатайстве российской стороны, бывшие акционеры ЮКОСа не смогли привести ни одной причины, по которой было бы необходимо возобновить процесс в суде, передает ТАСС.

В 2016 году суд уже приостанавливал разбирательство по той же причине, однако в качестве истцов тогда выступали бывшие акционеры ЮКОСа. Теперь Россия настаивала на приостановке рассмотрения, а истцы требовали обратное. В результате судья Берил Хауэлл заявила, что

с точки зрения интересов правосудия целесообразнее удовлетворить ходатайство именно России.