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В России за сутки зафиксировали более 18 тысяч случаев коронавируса

Иван Линдеманн
11:49 02.11.2020
Всего за время пандемии в стране заразились коронавирусом 1 655 038 человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

За последние сутки в России зафиксировали 18 257 случаев заболевания коронавирусом. Такие данные привел оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Прирост в более чем 18 тысяч в стране фиксируют четвертый день подряд. Отмечается, что за прошедшие 24 часа инфекцию выявили в 85 регионах. Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 1 655 038 человек.

Самое большое число новых инфицированных - в Москве (4 796 человек), на втором месте - Санкт-Петербург (923), далее идут Московская область (556), Нижегородская (389) и Архангельская (378).

Число скончавшихся за сутки составило 238 человек. Общее количество летальных исходов - 28 473.

Из больниц по всей стране за сутки выписались 10360 пациентов, за все время эпидемии в России - 1 236 033 человек.

Ранее ученый рассказал, что пик пандемии в Москве придется на 14 декабря.

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