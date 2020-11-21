Восстановление Нагорного Карабаха: в Ереван прибыл глава МЧС РФ

О ходе миротворческой операции в Нагорном Карабахе министр обороны России Сергей Шойгу сегодня говорил в Ереване, куда он прибыл с рабочим визитом по поручению президента РФ Владимира Путина. На встрече с армянским премьером Николом Пашиняном речь шла о реализации положений трехстороннего заявления лидеров России, Армении и Азербайджана, а также о роли наших миротворцев в поддержании режима прекращения боевых действий и решении гуманитарных задач.

«За эти дни мы встали практически на всей территории Карабаха. Выставлено 23 поста. Мы контролируем дорогу на Степанакерт. Обеспечиваем возвращение беженцев. Теперь уже налажена мирная жизнь. И с нашей стороны основная задача - это недопущение кровопролития. Это та задача, которую перед нами поставил наш верховный главнокомандующий», - сказал глава МО РФ.

Сергей Шойгу провел и отдельную встречу с министром обороны Армении, на которой обозначил основные приоритеты нашей миротворческой операции в Нагорном Карабахе. Главное, по словам Шойгу, это неукоснительное соблюдение режима прекращения огня, чтобы исключить провокации. А также активная работа по возвращению беженцев и процессу обмена пленными и телами погибших.

«Мы обеспечили безопасные коридоры по дороге в Степанакерт. Мы обеспечили провоз всех колон с беженцами, занимаемся восстановлением объектов жизнеобеспечения в Нагорном Карабахе в целом. На сегодня уже почти семь тысяч граждан вернулись, эта работа продолжается, и я уверен, что все, кто хотел бы вернуться в Нагорный Карабах - смогут это сделать. Я думаю, что мы сможем общими усилиями выполнить те пункты заявлений, которые прозвучали. Мы не должны позволить никому нарушить тот хрупкий мир, который сегодня есть. Уверен, что с каждым днем он будет все крепче и крепче», - заявил Шойгу.

В Ереван сегодня прибыла большая российская межправительственная делегация. В ее составе - глава МИД Серей Лавров, вице-премьеры Александр Новак, Алексей Оверчук, глава Роспотребнадзора Анна Попова, министр здравоохранения Михаил Мурашко - он передал армянскому коллеге образцы российской вакцины от коронавируса «Спутник V», созданной Минобороны совместно с центром Гамалеи.

В Ереван прилетел и глава МЧС Евгений Зиничев. С коллегами из Армении, а позже и Азербайджана, он обсудит гуманитарные задачи, которые предстоит решить в зоне конфликта.

Около часа назад в Карабах прибыл первый гуманитарный конвой в составе пяти «КамАЗов», который доставил 45 тонн строительных материалов. Это позволит оперативно приступить к восстановлению соцобъектов и жилых домов. На подходе и вторая колонна, она выдвинулась сегодня из Ростовской области. В ее составе 35 единиц техники и около сорока человек личного состава.

О работе группировки МЧС в Карабахе глава ведомства накануне докладывал на совещании с президентом.