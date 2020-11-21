Шойгу на встрече с президентом Азербайджана заявил о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе

Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе.

«Считаю, что с исторического заявления прошло не так много времени, но миротворческие силы уже встали на те позиции, которые были определены, на 23 поста. Взяты под контроль основные магистрали. чтобы обеспечить безопасность на линии соприкосновения. Началось возвращение беженцев. Вся работа, которая налажена на сегодняшний день, естественно, дает свои результаты. За это время режим прекращения огня соблюдается, и я уверен в том, что будет так и дальше», - сообщил российский министр обороны.

Алиев высоко оценил усилия РФ по стабилизации обстановки в регионе.

«На наш взгляд, положения заявления выполняются успешно. Это еще раз демонстрирует готовность и азербайджанской и армянской стороны положить конец многолетнему конфликту и выйти на политическое урегулирование», - заявил глава Азербайджана.

Шойгу прибыл в Баку по поручению Владимира Путина. Министр обороны России также провел переговоры со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым.

Ранее в ходе двусторонней встречи глав оборонных ведомств России и Армении Сергей Шойгу выделил основные приоритеты миротворческой операции в Нагорном Карабахе. По его словам, это неукоснительное соблюдение режима прекращения огня, чтобы исключить провокации.

Напомним, что соглашение по Карабаху лидеры России, Армении и Азербайджана заключили 10 ноября. Главным итогом договора Владимир Путин назвал прекращение кровопролития.