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Ксения Шойгу стала кандидатом на пост президента Федерации триатлона РФ

Тамара Астапенкова
14:40 21.11.2020
Действующий президент Петр Иванов не планирует переизбираться на этот пост.
Ксения Шойгу стала кандидатом на пост президента Федерации триатлона РФ
© Фото: ksenia_shoigu, Instagram

Руководитель «Лиги героев» Ксения Шойгу стала кандидатом на пост президента Федерации триатлона России. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Главная моя задача - использовать опыт, полученный в организации спортивных мероприятий, для улучшения и развития триатлона на территории Российской Федерации», - приводит пресс-служба слова Ксении Шойгу.

Уточняется, что отчетно-выборная конференция Федерации триатлона России состоится 5 декабря.

Петр Иванов, который является действующим президентом Федерации, не планирует переизбираться на этот пост. Он претендует на аналогичную должность во Всероссийской Федерации легкой атлетики, передает ТАСС.

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