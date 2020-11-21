В стране и мире Ксения Шойгу стала кандидатом на пост президента Федерации триатлона РФ Тамара Астапенкова Действующий президент Петр Иванов не планирует переизбираться на этот пост. © Фото: ksenia_shoigu, Instagram Руководитель «Лиги героев» Ксения Шойгу стала кандидатом на пост президента Федерации триатлона России. Об этом сообщила пресс-служба организации. «Главная моя задача - использовать опыт, полученный в организации спортивных мероприятий, для улучшения и развития триатлона на территории Российской Федерации», - приводит пресс-служба слова Ксении Шойгу. Уточняется, что отчетно-выборная конференция Федерации триатлона России состоится 5 декабря. Петр Иванов, который является действующим президентом Федерации, не планирует переизбираться на этот пост. Он претендует на аналогичную должность во Всероссийской Федерации легкой атлетики, передает ТАСС. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика