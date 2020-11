Ученые обнаружили новое смертельное заболевание

Международная группа ученых выявила новое смертельное заоблевание, которое они назвали VEXAS. Научная работа опубликована в The New England Journal of Medicine.

В ходе исследований специалистами была обнаружена патология, которая вызывает в организме человека генетические мутации и приводит к образованию тромбов. Согласно приведенным данным, в 40% случаев заболевание заканчивается летальным исходом.

Ученые утверждают, что обнаруженное ими заболевание объединяет несколько воспалительных процессов, которые ранее врачи никак не связывали между собой. Так, у больных VEXAS воспалительный процесс может сразу затрагивать легочную и хрящевые ткани.

Уточняется, что на данный момент выявлены 50 пациентов с новым заболеванием. Но на самом деле таких людей может быть гораздо больше.

