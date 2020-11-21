«Психологи не рекомендуют с ним общаться»: отец похищенного под Владимиром ребенка о его самочувствии

Психологи начнут работать с мальчиком, которого похитили во Владимирской области почти два месяца назад и обнаружили лишь недавно, с понедельника, 23 ноября. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал отец ребенка Александр Роговцев.

«Психологи пока не рекомендуют с мальчиком общаться. Работать они начнут с понедельника», - сообщил мужчина.

Отец также рассказал, что его ребенок чувствует себя хорошо: мальчик играется и не страдает потерей аппетита.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области нашли живым мальчика, который пропал по дороге из школы 28 сентября.

Выяснилось, что семилетний Савелий Роговцев был похищен. Все это время он находился в руках 26-летнего мужчины, в частном доме, в одной из окрестных деревень. Разыскать ребенка и вычислить местонахождение похитителя полицейским помогли зарубежные коллеги из Интерпола.

Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев вскоре сообщил, что сейчас здоровью и жизни ребенка ничего не угрожает. По его словам, мальчик был передан родителям после обследования в центральной районной больнице. Обследование показало, что школьник полностью здоров.

Вскоре СК РФ опубликовал кадры задержания злоумышленника. Согласно предварительной информации, он страдает психическими заболеваниями.