Лавров заявил о безальтернативности соглашения по Карабаху

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о неприемлемости попыток поставить под сомнение совместное заявление лидеров России, Армении и Азербайджана о прекращении вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

Достигнутые договоренности глава российской дипломатии считает безальтернативным путем к миру в регионе. Об этом Лавров заявил в ходе визита в Армению.

«Всеми было признано, что это заявление является безальтернативным путем урегулирования ситуации, которая обрела несколько недель назад весьма и весьма острый характер. Было подчеркнуто единогласно, что попытки подвергнуть сомнению это заявление не только внутри страны, но и за рубежом являются неприемлемыми. И мы подтвердили нашу решимость сделать все, чтобы это заявление продолжало работать», - отметил министр.

По словам Лаврова, его уверенность подкрепляет позиция коллег из Еревана и Баку, которые также подчеркивают, что принятое соглашение помогло решить комплекс серьезнейших проблем и выразили полную готовность к исполнению взятых на себя обязательств.

Трехстороннее соглашение о прекращении боевых действий на территории непризнанной республики было подписано главами трех государств десятого ноября.

Баку и Ереван обязались прекратить огонь по всей линии соприкосновения в Карабахе, приступить к переговорам и обмену пленными. При этом часть территории Нагорного Карабаха отошла Азербайджану.

За соблюдением мира в регионе будут наблюдать российские миротворцы, контингент которых был развернут в Карабахе.