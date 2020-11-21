Пять человек пострадали при стрельбе в торговом центре в Висконсине

Минимум пять человек ранены в результате стрельбы в торговом центре в городе Уоатоса в американском штате Висконсин. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Инцидент произошел около 15.00 19 ноября (00.00 20 ноября по московскому времени) в торговом центре Mayfair Mall. Свидетели сообщили о не менее чем десяти выстрелах. По предварительным данным, пятеро человек госпитализированы, никто не погиб.

Район возле торгового центра перекрыт, правоохранители ведут поиски стрелка, сообщает BNO News.