Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике Альцгеймера

В Роспотребнадзоре заявили, что главным способом для профилактики болезни Альцгеймера является здоровый образ жизни. В частности, выполнение физических упражнений на регулярной основе позволит снизить процесс развития заболевания на 50%.

«Помимо этого физическая активность способствует замедлению дальнейшего ухудшения состояния тех, у кого уже начались проявления заболевания», - уточняется на сайте ведомства.

По мнению специалистов, людям в возрасте от 65 лет необходимо выполнять физические упражнения средней интенсивности не менее 150 минут в неделю или не менее 75 минут при занятиях аэробикой высокой интенсивности.

Кроме этого, рекомендуется поддерживать социальную активность, регулярную умственную деятельность, высыпаться и уметь справляться со стрессами.

Отмечается, что за счет изменения образа жизни 1 из 3 случаев Альцгеймера можно предотвратить.