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«Мы все граждане»: Саруханов возмутился отсутствием поддержки артистов в период пандемии

Ян Брацкий
13:58 21.11.2020
Певец и композитор считает, что в поддержке нуждаются не только артисты, но и тысячи других сотрудников отрасли, которые заняты в организации концертов.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Free-Photos, Pixabay

Не все эстрадные артисты в период пандемии коронавирусной инфекции остались без работы и вынуждены тщательно планировать оскудевший бюджет. Известный исполнитель Игорь Саруханов рассказал «Звезде», как он переживает вынужденный творческий отпуск.

«У меня концертов нет, как и у всех. Я просто не люблю на месте сидеть и начинаю что-то делать. В результате я выпустил альбом и один клип. Просто стал работать. Сидел на даче и там была нормальная обстановка и была возможность заниматься делом», - признался Саруханов.

Возмутившихся коронавирусными ограничениями коллег певец полностью поддерживает и призывает не забывать, что эстрада это целая отрасль, в которой заняты тысячи человек.

«Это ведь не просто один певец, а это весь персонал, который занимается созданием отдельно взятого концерта. Выхода артиста на сцену недостаточно. У этих людей тоже есть дети и жены, а они столько времени без работы. Об этом никто не говорит», - возмутился артист.

Одними разговорами проблемы не решить, считает певец и призывает коллег начать действовать. Опираться можно на предложение продюсера Иосифа Пригожина о создании профсоюза, считает Саруханов. Туда должны входить представители всех служб и смежных ведомств, задействованных в организации концертов, спектаклей и прочих выступлений.

«Необязательно тащить туда артистов. У каждого есть агент и продюсер. Они должны собраться и поговорить, создать документ. Мы такие же как и все. Помогают одним, а нам нет, чем мы отличаемся? Мы все граждане России», - подвел итог своей речи исполнитель.

Ранее певец Валерий Меладзе раскритиковал антиковидные ограничения и призвал коллег по цеху в знак протеста бойкотировать съемки в новогодних концертах. Многие артисты поддержали Меладзе и предложили разработать меры финансовой поддержки для отрасли.

Позже на ситуацию отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил, что пока меры поддержки артистов не обсуждались. По словам Пескова, принятые ограничения являются вынужденной мерой в условиях пандемии и призваны защитить население от коронавируса.

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