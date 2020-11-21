Поезд в огне: горящий на ходу состав попал на видео

В столице Казахстана Нур-Султане во время движения вспыхнул вагон-ресторан. Кроме того, было уничтожено несколько пассажирских вагонов. Как сообщили в МЧС республики, людей внутри не было, пострадавших нет.

Состав готовился для отправки по маршруту, однако в какой-то момент произошло возгорание. Машинист принял решение отцепить несколько вагонов и загнать горящую машину в тупик. В результате также сгорело несколько единиц спецтехники, которая находилась рядом с рельсами.

Пожар был ликвидирован. Причина возгорания устанавливается. В настоящее время комиссия отделения магистральной сети проводит расследование.