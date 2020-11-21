Москвичи будут получать по СМС результаты тестов на коронавирус

Результаты ПЦР-тестов на COVID-19, которые жители Москвы сдавали в городских медучреждениях, будут приходить в СМС-сообщениях. Об этом сообщила заммэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Начиная с сегодняшнего дня горожане, сдавшие ПЦР-тест на COVID-19, будут узнавать результат анализа в СМС-сообщениях. Это касается тестов, выполненных городскими медучреждениями», - приводит сайт мэра Москвы слова Раковой.

Чиновница добавила, что нововведение внедрено для того, чтобы москвичи максимально оперативно получали информацию о результатах теста и, в случае необходимости, соблюдали меры предосторожности.

По словам Анастасии Раковой, сообщение придет в случае любого результата анализа.

«Если по какой-то причине проведенное исследование не позволило определить, болеет ли человек коронавирусом, мы его также оповестим и попросим пересдать анализ», - уточнила она.

Стоит отметить, что действие нового сервиса не распространяется на случаи взятия анализов в частных лабораториях.