Названы простые способы омоложения

Сон, упражнения на выносливость и употребление продуктов с антиоксидантами влияют на состояние клеточных митохондрий, которые способствуют омоложению.

Митохондрии представляют собой крошечные электростанции внутри клеток, участвующие в производстве энергии и ответственны за клеточное дыхание. Если митохондрии функционируют с нарушениями, то активно выражается старение человека. И наоборот: чем лучше состояние митохондрий, тем человек более моложав.

Как заявили эксперты, регулярные занятия физкультурой, главным образом тренировки на выносливость, помогают улучшить число и силу клеточных органелл, а также замедлить их ослабление, что способствует омоложению.

Специалисты также порекомендовали употреблять продукты, которые богаты витаминами, минералами и антиоксидантами: фрукты, овощи, орехи, семена, рыбу и мясо.

Важнейшим условием для омоложения является достаточный сон, он позволяет митохондриям восстанавливать поврежденные клетки.

Медитация и прочие техники расслабления тела, например, йога или тай-ци, уменьшают окислительный стресс, который является причиной рака, депрессии, болезни Альцгеймера и преждевременного старения.

Эксперты отметили, что ежедневный выход из дома, прогулки и поездки являются простым секретом омоложения, потому как они дают избежать риска дефицита витамина D, участвующего во многих процессах в организме.

Также специалисты советуют избегать суеты, которая приводит к стрессу и беспокойству, которое влияет на раннее старение, сообщает The Times Hub.